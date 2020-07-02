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Собаку смутила новая дверь (ВИДЕО)

02.07.2020 15:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собаку смутила новая дверь (ВИДЕО)

Собака по кличке Гинпи не очень любит новшества. Вот и новая дверь на кухню вызвало чувство смущения и неловкости. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Press.


Пара из Тайбэя (Тайвань) – Чэнь Уэхань и её друг Сяо – вынули стекло из кухонной двери. Однако собака оказалась не готова к таким переменам. Девушка сняла на видео, как Гинпи не решается пройти сквозь отверстие. Она все время протягивает лапы, чтобы нащупать исчезнувшее стекло. 

В конце концов, пара смогла убедить семилетнюю собаку пройти сквозь дверь. 

Фото: 1zoom.me

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Собака по кличке Гинпи не очень любит новшества. Вот и новая дверь на кухню вызвало чувство смущения и неловкости. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Press. Пара из...
 
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