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Собаку смутила новая дверь (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Собака по кличке Гинпи не очень любит новшества. Вот и новая дверь на кухню вызвало чувство смущения и неловкости. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Press.
Пара из Тайбэя (Тайвань) – Чэнь Уэхань и её друг Сяо – вынули стекло из кухонной двери. Однако собака оказалась не готова к таким переменам. Девушка сняла на видео, как Гинпи не решается пройти сквозь отверстие. Она все время протягивает лапы, чтобы нащупать исчезнувшее стекло.
В конце концов, пара смогла убедить семилетнюю собаку пройти сквозь дверь.
Фото: 1zoom.me
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Собака по кличке Гинпи не очень любит новшества. Вот и новая дверь на кухню вызвало чувство смущения и неловкости. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Press. Пара из...
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