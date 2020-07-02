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Серебряный ангел в ТЦ, ЖКХ в здании бывшего госпиталя, 100-летняя школа раввинов. Путешествуем по Клецку
Источник материала: СТВ
Современный и уютный Клецк. В программе
Большинство объектов гражданской архитектуры – это заводы, жилые дома, больницы, школы. Сосредоточены учреждения, как это часто бывает, в центре района. Так что пробираться к ним через высокую траву точно не придется. Достаточно найти на карте ЖКХ, и вы узнаете, как выглядел госпиталь ХХ века. Так уж получилось, что в здании из красного кирпича в стиле модерн сейчас находится жилищно-коммунальная организация.
9 лет назад при замене теплосетей возле здания строители сделали довольно жуткую находку. Обнаружили останки человеческих костей.
Но несмотря на весьма непозитивное прошлое здания, нынешние его обитатели к строению относятся более, чем трепетно. Рассказать могут про каждую деталь интерьера.
Вероника Сайко, корреспондент:
Александр Мысло:
Александр Мысло:
После Второй мировой в Клецке осталось всего несколько евреев. Для сравнения: в конце XIX века они составляли 70 процентов населения. Здание школы тоже переживало не лучшие времена. Сначала там расположился центр культуры, потом – магазин. Но в 2014 году строение снова использовали по назначению.
Вероника Сайко:
Современный Клецк все также с радостью принимает гостей самого разного вероисповедания, растет и развивается. Сейчас здесь живет 12 000 человек. Вечерами гуляют по набережной среди деревянных скульптур, фотографируются на пешеходной улице и любуются фонтанами. По воскресеньям посещают храмы, водят детей в парки, иногда обсуждают слухи. В общем, живут тихой и размеренной жизнью.
Игорь Давыдок, заместитель председателя Клецкого Райисполкома:
Всего в Клецком районе 30 памятников архитектуры, занесенных в государственный реестр. Все они разбросаны по разным уголкам района. На то, чтобы объехать 11 объектов, нам понадобился целый день – не успели посмотреть разве что военные памятники и захоронения. Так что на поездку в Клецк стоит рассчитывать гораздо больше времени, чем сутки. И не стесняйтесь общаться с местными жителями. Многие из них знают факты, которые не найдешь ни в одном путеводителе.
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Серебряный ангел в ТЦ, ЖКХ в здании бывшего госпиталя, 100-летняя школа раввинов. Путешествуем по Клецку
Современный и уютный Клецк. В программе «Центральный регион» рассказываем, чем привлекает туристов город на реке Лань.
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