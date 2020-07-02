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МАРТ разработает меры по ограничению доступа к интернет-магазину до устранения продавцом нарушений

02.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ разработает меры по ограничению доступа к интернет-магазину до устранения продавцом нарушений

МАРТ планирует разработать меры по ограничению доступа к интернет-магазину на период, пока продавец не устранит все имеющиеся нарушения. Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«В настоящее время случаев закрытия интернет-магазинов нет, так как законодательство не предусматривает такую меру воздействия, — рассказала Инна Гаврильчик. — Вместе с тем в последние месяцы мы столкнулись с ситуацией, когда интернет-продавцы не исполняют предписания МАРТ либо исполняют их ненадлежащим образом. Получается, что обязать продавца устранить нарушения мы можем только путем привлечения его к административной ответственности. Мы задумались над тем, чтобы все-таки корректировать законодательство и включить в него нормы, которые бы предусматривали ограничение доступа к интернет-магазину на период, пока продавец не устранит все имеющиеся нарушения. Пока такой нормы нет, но мы планируем рассмотреть с участием всех заинтересованных вопрос о том, чтобы включить ее в действующее законодательство».

Если говорить об административной ответственности, к которой привлекаются нарушители законодательства о защите прав потребителей и торговли, она отметила ст.12.17 КоАП, по ч.1 которой за нарушение правил торговли и оказания услуг населению предусматривается ответственность в виде штрафа. Размер штрафа — до 10 базовых величин (Br270). По ч.2 этой статьи предусмотрена ответственность за реализацию и предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности в виде штрафа до 500 базовых величин (Br13,5 тыс.).

«Учитывая разбежку в размере штрафов, я бы рекомендовала интернет-продавцам и вообще всем продавцам повышать культуру и идти навстречу потребителям при возникновении спорных ситуаций. Если продавец не удовлетворил законное требование потребителя, например, не вернул деньги за некачественный товар, в последующем при судебном разбирательстве для продавца сумма вот этого спора может вырасти многократно. Поэтому советую мирно решать вопросы с потребителями, которые обращаются с обоснованными жалобами на нарушение их законных прав», — подытожила представитель МАРТ.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

https://www.belta.by/

 
 
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МАРТ планирует разработать меры по ограничению доступа к интернет-магазину на период, пока продавец не устранит все имеющиеся нарушения. Об этом сообщила...
 
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