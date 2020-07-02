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Меган Маркл атаковала королевскую семью новыми обвинениями
Источник материала: ОНТ
Судебный процесс, который инициировали Меган Маркл и принц Гарри против известного британского таблоида, принял новый оборот,
Ранее герцогиня Сассекская предъявляла претензии к газете Mail on Sunday, однако теперь стало известно, что она набросилась с обвинениями на королевскую семью. Об этом свидетельствуют новые документы, которые на днях представили в суд адвокаты Маркл.
В официальном заявлении супруги принца Гарри сказано, что она винит королеву Елизавету II в том, что ее не защитили от нападок прессы. Более того, по мнению Маркл, именно королева дала указания заставить друзей актрисы молчать и не давать им возможности выступать в прессе в ее поддержку.
Маркл утверждает, что все это довело ее до сильнейшего стресса и нанесло ущерб ее психическому здоровью. При этом она особенно подчеркивает, что была беременна в тот момент и очень нуждалась в поддержке.
В связи с этим друзьям герцогини пришлось защищать ее анонимно, комментируя какую-либо информацию о ней в СМИ.
Фото: Facundo Arrizabalaga/EPA
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Судебный процесс, который инициировали Меган Маркл и принц Гарри против известного британского таблоида, принял новый оборот, пишет The Guardian. Ранее герцогиня...
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