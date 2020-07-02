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В Горках прошла акция «Быть молодым здорово!»

02.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В Горках прошла акция «Быть молодым здорово!»

Районный комитет ОО «БРСМ» организовал в Горках акцию «Быть молодым здорово!». В рамках мероприятия юные члены этой организации раздавали шары и наклейки ребятам с эмблемой «Здоровый образ жизни — выбор молодых!» Акция была направлена на популяризацию здорового образа жизни, увлечение спортом, здорового питания.

В Горках прошла акция «Быть молодым здорово!»


 
 
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Районный комитет ОО «БРСМ» организовал в Горках акцию «Быть молодым здорово!». В рамках мероприятия юные члены этой организации раздавали шары и наклейки ребятам...
 
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