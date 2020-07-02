«Есть водители, у которых по тысяче нарушений». Начальник ГАИ Гомельщины - о дорогах, людях и балльной системе

Источник материала: Tut.by

Каких ждать перемен в организации дорожного движения в Гомеле и что уже сделано, рассказал начальник ГАИ Гомельщины Андрей Гаркуша, пишут «Гомельские ведомости».





Что сделано?

— Например, много вопросов вызывал участок дороги в районе рынка на улице Б. Царикова, — рассказывает Гаркуша. — В этом месте пешеходы регулярно переходили дорогу в неустановленных местах. Как результат — прошлой осенью произошло два ДТП с участием пешеходов. По предписанию ГАИ там были установлены светофорные объекты. Движение стало организованнее и безопаснее.





Аналогичная ситуация складывалась на улице Свиридова. Там и раньше был светофор на пересечении с улицей П. Бровки. Но нарекания вызывал участок возле общежития ГГУ имени Ф. Скорины и магазина. В прошлом году там также произошло два ДТП, и мы вообще планировали в этом месте пешеходный переход убрать. Однако, изучив интенсивность движения людей, пришли к выводу, что пока он там нужен. Тем более в этом месте расположены выезды со дворов, из-за чего невозможно поставить пешеходное ограждение. В связи с этим для обеспечения безопасности пешеходов там установили пешеходный светофор.





Еще один светофор появился на улице Кирова в районе Железнодорожного РОВД, общежития ГГУ и яслей-сада.

Учитывая дорожную обстановку, необходимо было принимать меры на улице Междугородней — в районе здания суда, и на Быховской — в районе поликлиники. Чтобы повысить безопасность пешеходов, там было выполнено сужение проезжей части.

С начала года в Гомельской области совершено 165 дорожных происшествий, в которых 18 человек погибли и 171 — ранен. Это на 22 ДТП, 13 погибших и 39 раненых меньше, чем в прошлом году.

Что будет с Советской?

-Любые изменения, тем более в таком непростом месте, как исторический центр Гомеля, требуют детального расчета. Изменения будут постепенно. Исходя из первоочередных проблем, светофоры будут выноситься на специальные стойки, там, где необходимо, появятся дублирующие. Потому что на нашей главной улице из-за впередистоящего транспорта водители не всегда могут увидеть запрещающий сигнал и провоцируют ДТП. На ряде остановочных пунктов, не только на улице Советской, будут строиться карманы для общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы, которые для высадки пассажиров останавливаются посреди полосы движения, создают опасность при маневрировании для других водителей, провоцируют заторы.

С этого начнем.

По другим изменениям пока проводится расчет данных — в том числе, по организации одностороннего движения на участке Советской. Эта улица не первый год остается самой аварийной. По этому показателю ее можно сравнить со многими оживленными улицами Минска. Уверен, все помнят страшное происшествие, которое произошло в прошлом году возле кафе «Бацькі». И даже после снижения скорости движения до 50 км/ч, учитывая загруженность данной улицы, вопрос безопасности здесь по-прежнему стоит остро.

За пять месяцев 2020 года с участием нетрезвых водителей совершено 13 ДТП (в прошлом году — 24), в которых погибло пять человек (в прошлом году — 7). Водители, не имеющие водительского удостоверения, совершили 11 ДТП (2019 — 27), в которых трое человек погибли (2019 — 8).

Об электросамокатах

— Буквально на днях в Мозыре произошло ДТП. На проезжую часть на электросамокате выехал мужчина 1970 года рождения. Он попал под машину и погиб на месте происшествия. И здесь разговор уже не только о соблюдении ПДД, но и о том, что каждый человек должен иметь инстинкт самосохранения. Скажите, как можно чувствовать себя защищенным на доске с маленькими колесиками, при этом двигаться по городу со скоростью, практически равной другим транспортным средствам? А отдельные модели электросамокатов могут развивать довольно высокую скорость. Одно дело 10 км/ч, а другое — 70!





О балльной системе, которая не прошла общественного обсуждения

— Считаю, что в случае ее принятия профилактический эффект был бы заметным. У нас в базе есть водители, за плечами которых по тысяче нарушений. С балльной системой с ними разговор был бы эффективным.

Вообще эта тема уже выходит за рамки правил. Это выполнение общепринятых норм поведения на дороге. А такие люди не обращают ни на что внимание: ни на законы, ни на тех, кто идет или едет рядом, им не писано ничего. Что у человека должно быть в голове, чтобы он более тысячи раз нарушил Правила дорожного движения? Я думаю, балльная система была бы хорошей профилактикой в данном случае.





Давайте уважать друг друга

— У участников дорожного движения нередко отсутствует всякое взаимопонимание. Пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах даже не посмотрев, едет ли машина, водители могут не пропустить человека на «зебре», порой велосипедисты на скорости выскакивают на перекресток на последних секундах светофора… В целях сохранения собственной жизни и здоровья, а также других участников дорожного движения, кроме неукоснительного соблюдения ПДД, нужно прислушиваться к инстинкту самосохранения и уважать тех, кто едет или идет рядом. Тогда общими усилиями мы сделаем наши дороги безопасными.