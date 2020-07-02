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Учения с ОСВОДом

02.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Учения с ОСВОДом

Учения с ОСВОДом
Хорошая летняя погода благоприятствует отдыху на озерах и реках. Напомним, что в нашем районе пять водоемов, где разрешено купание. Это Оршанское и Верхнее озера, пруды в Шишево и Красулино, а также база отдыха «Мерея» в Ленино. На двух первых работают матросы-спасатели ОСВОД. Готовность их к непредвиденным обстоятельствам, при которых нужно оказать первую помощь пострадавшему, недавно проверили сотрудники Горецкой райбольницы. Учения проводили заведующая отделением скорой медицинской помощи Наталья Ковалева, выездной фельдшер Марина Иванченко и фельдшер Елена Булатникова.

На Верхнем озере на посту ОСВОД работают Владимир Аксенов, Марина Плиндова и Александр Шляхтицев. Во время дежурства они строго следят за безопасностью на территории зоны отдыха. Спасатели отметили, что о соблюдении правил поведения на водоеме они регулярно ведут профилактические беседы с отдыхающими.

Учения с ОСВОДом

Медики спрашивали, какие действия будут предпринимать осводовцы, если заметят тонущего человека, какую помощь окажут пострадавшему. На все вопросы матросы давали верные ответы. Была и практическая часть учения — сердечно-легочная реанимация на манекене.

Учения с ОСВОДом

Учения с ОСВОДом

Учения с ОСВОДом

Учения с ОСВОДом

Учения с ОСВОДом

По аналогичному плану прошла встреча медиков с матросами-спасателями на посту ОСВОД на Оршанском озере.

Учения с ОСВОДом

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
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Хорошая летняя погода благоприятствует отдыху на озерах и реках. Напомним, что в нашем районе пять водоемов, где разрешено купание. Это Оршанское и Верхнее озера,...
 
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