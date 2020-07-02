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Учения с ОСВОДом
02.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На Верхнем озере на посту ОСВОД работают Владимир Аксенов, Марина Плиндова и Александр Шляхтицев. Во время дежурства они строго следят за безопасностью на территории зоны отдыха. Спасатели отметили, что о соблюдении правил поведения на водоеме они регулярно ведут профилактические беседы с отдыхающими.
Медики спрашивали, какие действия будут предпринимать осводовцы, если заметят тонущего человека, какую помощь окажут пострадавшему. На все вопросы матросы давали верные ответы. Была и практическая часть учения — сердечно-легочная реанимация на манекене.
По аналогичному плану прошла встреча медиков с матросами-спасателями на посту ОСВОД на Оршанском озере.
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
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