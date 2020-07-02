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В Витебске активно готовятся к открытию «Славянского базара»
Источник материала: ОНТ
Две недели остается до того момента, как в Витебске прозвучат фанфары «Славянского базара» – главного музыкального фестиваля этого лета.
В городе подготовка уже идёт, рядом с главной концертной площадкой фестиваля высажены десятки тысяч цветов. В летний амфитеатр технические службы уже начали завозить оборудование. В ближайшие дни здесь начнут парковаться большегрузы – всего понадобится около 10 машин, чтобы доставить сюда всю необходимую звуковую и световую аппаратуру. Будет и новая сценография.
Фестиваль в Витебске в этом году немного в усеченном формате. На главной сцене пройдут не два десятка концертов, а всего 7. Состоятся и традиционные песенные конкурсы. А на улицах города и фестиваль театрального искусства, и перформансы, фаер-шоу, музыканты. Как всегда, на всех Славянских базарах – зрелищно, музыкально и незабываемо.
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Две недели остается до того момента, как в Витебске прозвучат фанфары «Славянского базара» – главного музыкального фестиваля этого лета. В городе подготовка уже...
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