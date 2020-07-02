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В Витебске активно готовятся к открытию «Славянского базара»

02.07.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске активно готовятся к открытию «Славянского базара»

Две недели остается до того момента, как в Витебске прозвучат фанфары «Славянского базара» – главного музыкального фестиваля этого лета. 

В городе подготовка уже идёт, рядом с главной концертной площадкой фестиваля высажены десятки тысяч цветов. В летний амфитеатр технические службы уже начали завозить оборудование. В ближайшие дни здесь начнут парковаться большегрузы – всего понадобится около 10 машин, чтобы доставить сюда всю необходимую звуковую и световую аппаратуру. Будет и новая сценография.

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Самое главное, что передаёт Славянский базар – это фестивальное настроение всего города Витебска. В этом году у нас открывается еще больше границ, потому что мы проводим его в формате глобального европейского open air, никаких закрытых залов. Ну, и сцена Славянского базар кроме большого света и светодиодных экранов еще и обзаведется светодиодным полом, поэтому сценография будет яркая, мы вас всех приглашаем».  

Фестиваль в Витебске в этом году немного в усеченном формате. На главной сцене пройдут не два десятка концертов, а всего 7. Состоятся и традиционные песенные конкурсы. А на улицах города и фестиваль театрального искусства, и перформансы, фаер-шоу, музыканты. Как всегда, на всех Славянских базарах – зрелищно, музыкально и незабываемо.  

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Теги: Витебск
 
 
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Две недели остается до того момента, как в Витебске прозвучат фанфары «Славянского базара» – главного музыкального фестиваля этого лета.  В городе подготовка уже...
 
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