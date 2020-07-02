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СМИ наконец узнали, по каким уголовным статьям обвиняют Виктора Бабарико
Источник материала: KYKY>
Наконец стало известно, по каким уголовным статьям обвиняют Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Такая информация размещена на стенде в Мингорсуде, ее
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – один из претендентов на пост президента Беларуси, его называют главным соперником Александра Лукашенко. Виктора Задержали утром 18 июня вместе с Эдуардом. Оба сейчас находятся под стражей в СИЗО КГБ.
Как оказалось, политик обвиняется по:
Эдуарду Бабарико вменяют только уклонение от уплаты налогов.
Напомним, ранее адвокаты Бабарико из-за подписки не имели права разглашать статьи, по которым предъявили обвинение их подзащитному.
Обложка: Наталия Федосенко для ТАСС.
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Наконец стало известно, по каким уголовным статьям обвиняют Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Такая информация размещена на стенде в Мингорсуде, ее увидел TUT.by. ...
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