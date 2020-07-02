СМИ наконец узнали, по каким уголовным статьям обвиняют Виктора Бабарико

Источник материала: KYKY

Наконец стало известно, по каким уголовным статьям обвиняют Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Такая информация размещена на стенде в Мингорсуде, ее увидел TUT.by.

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – один из претендентов на пост президента Беларуси, его называют главным соперником Александра Лукашенко. Виктора Задержали утром 18 июня вместе с Эдуардом. Оба сейчас находятся под стражей в СИЗО КГБ.

Как оказалось, политик обвиняется по:

части второй статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере; до семи лет колонии со штрафом и лишением права занимать определенные должности);

части второй статьи 235 (отмывание денег в особо крупном размере; до семи лет колонии со штрафом и лишением права занимать определенные должности);

части второй статьи 431 (дача взятки повторно либо в особо крупном размере; до семи лет колонии).

Эдуарду Бабарико вменяют только уклонение от уплаты налогов.

Напомним, ранее адвокаты Бабарико из-за подписки не имели права разглашать статьи, по которым предъявили обвинение их подзащитному.

Обложка: Наталия Федосенко для ТАСС.