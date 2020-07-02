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Скидки в торговых центрах и магазинах Минска в июле

02.07.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скидки в торговых центрах и магазинах Минска в июле

В июле в столичных универмагах продолжается акция «День скидок». Размер дисконта будет составлять от 5% до 50%. Чтобы Вам было проще выбрать наиболее выгодные предложения, ONT.BY подготовил удобную инфографику.



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В июле в столичных универмагах продолжается акция «День скидок». Размер дисконта будет составлять от 5% до 50%. Чтобы Вам было проще выбрать наиболее выгодные...
 
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