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Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновленный мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей открыли 2 июля в агрогородке Зароново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне здесь была проведена большая работа по благоустройству.
Выполнен знак в виде книги, страницы в которую вписывал каждый участник Великой Отечественной.
Презентовали сегодня и книгу настоящую – местные краеведы по крупицам собирали информацию о своих земляках, воспоминания выживших и героические подвиги погибших.
Людмила Никитина, краевед:
І тут жа таксама спіскі вёсак, адкуль гэтыя людзі, дзе яны нарадзіліся, дзе яны жылі.
Воинское захоронение в Зароново – одно из крупнейших в Витебской области. В братской могиле покоятся более 10 тысяч воинов, освобождавших Беларусь. И это только те, имена которых удалось восстановить поисковикам.
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Они сражались за Победу. Обновлённый мемориал в честь воинов-освободителей открыли в Витебском районе
Новости Беларуси. Обновленный мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей открыли 2 июля в агрогородке Зароново, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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