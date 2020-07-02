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Белорусские велогонщики посетили мемориальный комплекс «Масюковщина»
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Накануне Дня Независимости Беларуси спортсмены национальной команды по велоспорту посетили мемориальный комплекс «Масюковщина». Гонщики почтили память погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «МИР 24».
Здесь располагался
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Акция приурочена ко Дню Независимости страны. В годы ВОВ здесь располагался концлагерь «Шталаг-352».
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