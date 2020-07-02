Белорусские велогонщики посетили мемориальный комплекс «Масюковщина»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне Дня Независимости Беларуси спортсмены национальной команды по велоспорту посетили мемориальный комплекс «Масюковщина». Гонщики почтили память погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «МИР 24».

Здесь располагался концлагерь «Шталаг-352» . Он существовал три года. Бараки были перевалочной базой для советских военнопленных, которых отправляли в Германию. В лагере погибло больше 80 тысяч узников.

«Спортсмены откликнулись. Мне кажется, нет ни одной семьи у нас, которую бы не затронула война. У меня бабушки и дедушки партизанили, воевали. А как нашим детям это узнать? Только о том, что мы расскажем. Погибшие живы до тех пор, пока мы о них помним», – говорит председатель Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская.