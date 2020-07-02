В Австралии под водой нашли древние поселения с артефактами. Им больше семи тысяч лет

Источник материала: Tut.by

В Западной Австралии нашли затопленные археологические объекты, которым более семи тысяч лет. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Plos One . Кратко об этом рассказывает Science Alert .



Фото: John McCarthy, Chelsea Wiseman

Затопленные территории возле архипелага Дампир исследовались более четырех лет. Там ученым удалось обнаружить два подводных объекта.

Первый, на глубине порядка 2,4 метров — на мысе Брюгьер. Возле него было множество артефактов вроде шлифованных каменей аборигенов. Второй — на глубине 14 метров. Предположительно, этот участок когда-то использовался для выкачивания пресной воды. Рядом нашли камнерезный инструмент, который использовали древние люди.

Предполагаемый возраст руин — от 7,5 до 8,5 тысяч лет. Ранее эти территории, очевидно, были обитаемыми. Но повышение уровня моря затопило 2,12 миллиона квадратных километров суши на континентальном шельфе, окружающем Австралию. Найти описанные выше руины вышло за счет применения лазерных сканеров и гидролокаторов.