ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Австралии под водой нашли древние поселения с артефактами. Им больше семи тысяч лет

02.07.2020 17:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Западной Австралии нашли затопленные археологические объекты, которым более семи тысяч лет. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Plos One. Кратко об этом рассказывает Science Alert.


Фото: John McCarthy, Chelsea Wiseman

Затопленные территории возле архипелага Дампир исследовались более четырех лет. Там ученым удалось обнаружить два подводных объекта.

Первый, на глубине порядка 2,4 метров — на мысе Брюгьер. Возле него было множество артефактов вроде шлифованных каменей аборигенов. Второй — на глубине 14 метров. Предположительно, этот участок когда-то использовался для выкачивания пресной воды. Рядом нашли камнерезный инструмент, который использовали древние люди.

Предполагаемый возраст руин — от 7,5 до 8,5 тысяч лет. Ранее эти территории, очевидно, были обитаемыми. Но повышение уровня моря затопило 2,12 миллиона квадратных километров суши на континентальном шельфе, окружающем Австралию. Найти описанные выше руины вышло за счет применения лазерных сканеров и гидролокаторов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Затопленные территории возле архипелага Дампир исследовались более четырех лет. Там ученым удалось обнаружить два подводных объекта.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске водитель Subaru пытался скрыться и протаранил милицейскую машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика