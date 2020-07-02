Документы Лукашенко поступили в ЦИК

Пакет документов инициативной группы Александра Лукашенко для регистрации кандидата в президенты поступил в ЦИК.

Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси 2 июля.

Документы доставил глава Федерации профсоюзов страны Михаил Орда. Лукашенко стал последним, седьмым претендентом, подавшим документы для регистрации депутата. Перед этим в ЦИК поступили документы:

экс-банкира Виктора Бабарико (сам он был задержан 19 июня), создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало (24 июня), экс-депутата Анны Канопацкой (29 июня), сопредседателяь общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя партии БСДГ Сергея Черечня Светланы Тихановской (30 июня).

1 июля ЦИК завершил проверку подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. 100 тыс. достоверных подписей собрали 6 претендентов. За Лукашенко, по данным ЦИК, собрано свыше 1,9 млн достоверных подписей.

Кандидатов в президенты ЦИК будет регистрировать с 5 по 14 июля. Действующий президент Беларуси идет на шестой срок. На прошлых президентских выборах, состоявшихся 11 октября 2015 года, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 83,5% голосов.

Очередные выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года.