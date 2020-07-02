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Документы Лукашенко поступили в ЦИК

02.07.2020 17:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пакет документов инициативной группы Александра Лукашенко для регистрации кандидата в президенты поступил в ЦИК.

Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси 2 июля.

Документы доставил глава Федерации профсоюзов страны Михаил Орда. Лукашенко стал последним, седьмым претендентом, подавшим документы для регистрации депутата. Перед этим в ЦИК поступили документы:

  1. экс-банкира Виктора Бабарико (сам он был задержан 19 июня),
  2. создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало (24 июня),
  3. экс-депутата Анны Канопацкой (29 июня),
  4. сопредседателяь общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева,
  5. председателя партии БСДГ Сергея Черечня
  6. Светланы Тихановской (30 июня).

1 июля ЦИК завершил проверку подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. 100 тыс. достоверных подписей собрали 6 претендентов. За Лукашенко, по данным ЦИК, собрано свыше 1,9 млн достоверных подписей.

Кандидатов в президенты ЦИК будет регистрировать с 5 по 14 июля. Действующий президент Беларуси идет на шестой срок. На прошлых президентских выборах, состоявшихся 11 октября 2015 года, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 83,5% голосов.

Очередные выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года.

 

 
 
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Пакет документов инициативной группы Александра Лукашенко для регистрации кандидата в президенты поступил в ЦИК. Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси 2...
 
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