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В Бобруйске водитель Subaru пытался скрыться и протаранил милицейскую машину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 2 июля в Бобруйске водитель пытался скрыться от правоохранителей и протаранил машину Департамента охраны.
Как
Началось преследование, скорость Subaru при движении по городу достигала 120 км/ч. Чтобы остановить иномарку, были привлечены дополнительные группы задержания.
В какой-то момент милицейский Geely заблокировал дорогу, но водитель Subaru не снизил скорость и врезался в машину. В аварии никто не пострадал.
Установлено, что 39-летний водитель и двое его пассажиров были пьяны. В организме находившегося за рулём бобруйчанина содержалось 2 промилле алкоголя. Отмечается, что у водителя нет права управления транспортными средствами.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы.
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Новости Беларуси. В ночь на 2 июля в Бобруйске водитель пытался скрыться от правоохранителей и протаранил машину Департамента охраны. Как сообщает МВД Беларуси,...
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