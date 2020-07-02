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Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июля землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске участники 55-го «Звездного похода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в экспедиции принимали более 300 студентов и преподавателей педуниверситета. Они посетили 10 районов Беларуси. Участники встречались с ветеранами, оказывали им шефскую помощь, проводили митинги и возлагали цветы к местам захоронений воинов.
Никита Рачиловский, студент исторического факультета БГПУ:
Мы говорим об этом. Пока мы помним об этом, это живет. Подвиг народа бессмертен.
Александр Жук, ректор БГПУ:
Завершилась церемония заупокойной службой и возложением цветов к саркофагу с останками воинов трех войн.
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Новости Беларуси. 2 июля землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске участники 55-го «Звездного похода», сообщили в...
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