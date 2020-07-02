Лукашенко: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, что к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что День Независимости – главный государственный праздник – стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.

Как отметил Глава государства, Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира.

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