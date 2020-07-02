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Француженка смертельно заболела спустя семь лет после того, как уколола палец в лаборатории

02.07.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У сотрудницы лаборатории во Франции развилось смертельное состояние мозга спустя семь лет после инцидента, произошедшего во время работы с образцами «коровьего бешенства». Об этом пишет Live Science.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Инцидент произошел в мае 2010 года, когда девушке было 24 года. Она работала в исследовательской лаборатории прионов — это особый класс инфекционных патогенов, которые вызывают заболевания, в том числе и губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота («коровье бешенство»).

Девушка работала с образцами мозговой ткани от мышей, которые были заражены формой «коровьего бешенства». Она использовала пинцет при обработке образцов и случайно проколола себе палец в двойной паре латексных перчаток.

Спустя семь лет, в ноябре 2017 года, она начала испытывать «жгучую боль» в шее и правом плече, которая позже распространилась на правую сторону ее тела. Год спустя, в ноябре 2018 года, врачи изучили образец ее спинномозговой жидкости, которая выглядела нормальной. Но к январю 2019 года у пациентки начались симптомы депрессии, беспокойства, ухудшения памяти и зрительных галлюцинаций. В марте образцы ее спинномозговой жидкости и крови дали положительный результат на вариантную болезнь Крейтцфельда-Якоба (вБКЯ), фатальное заболевание мозга, которое может проявиться спустя годы после контакта с прионами «коровьего бешенства». Девушка умерла в июне 2019 года, через 19 месяцев после появления первых симптомов.

Издание Live Science отмечает, что большинство случаев вБКЯ были связаны с употреблением говядины от коров, зараженных коровьим бешенством в Великобритании в 1980-х и 1990-х годах. Заболевание возникает из-за прионных белков и в итоге приводит к поражению мозга. Существуют убедительные доказательства того, что прионы, вызывающие коровье бешенство, также вызвали вспышку вБКЯ в Великобритании в 1980-х и 1990-х годах, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Однако важно отметить, что «классическая» болезнь Крейтцфельда-Якоба является родственным, но все же не тождественным вБКЯ состоянием. Классическая форма заболевания впервые была диагностирована в 1920 году, она может передаваться по наследству или встречаться спорадически, и не связана с употреблением загрязненной говядины.

Поскольку женщина родилась примерно в начале вспышки заболевания скота, можно предположить, что она заразилась вБКЯ из-за употребления зараженной говядины, но этот сценарий маловероятен, по мнению авторов доклада. В среднем вБКЯ требуется около 10 лет, чтобы обнаружиться после контакта с зараженной пищей, и последние два пациента с вБКЯ во Франции и Великобритании умерли в 2013 и 2014 годах, отмечается в отчете.

Таким образом, возможно, что женщина заболела этой болезнью в результате контакта с лабораторными материалами, загрязненными прионами. Исследования на животных показали, что инъекция в кожу является эффективным путем передачи этих прионов.

В июле 2019 года агентство AFP сообщило, что семья погибшей девушки подала жалобу на «непредумышленное убийство» против Национального института сельскохозяйственных исследований Франции, где произошел инцидент. В жалобе утверждается, что сотрудница лаборатории не прошла соответствующее обучение по «противодействию рискам», и у нее не было подходящей защиты. В частности, она должна была носить не латексные перчатки, а «стойкие к порезам», и ее не подвергли процедуре дезактивации в течение примерно 20 минут после получения травмы. Пока ведется расследование.

 
 
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Скорее всего, смертельное заболевание мозга развилось у девушки как раз из-за этого инцидента.
 
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