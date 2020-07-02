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Продолжается чемпионат России по футболу: матч провели «Ростов» и «Краснодар»

02.07.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат России по футболу: матч провели «Ростов» и «Краснодар»

Продолжается чемпионат России по футболу. В 25-м туре встречались одни из лидеров турнирной таблицы «Ростов» и «Краснодар», в котором капитаном является белорусский защитник Александр Мартынович.  

Матч получился напряженным и стал рекордным в премьер-лиге по продолжительности. Счёт на 13-й минуте открыл шведский нападающий гостей Маркус Берг. Однако удержать победу «Краснодар» не сумел. Уже в добавленное время после длительной паузы, просмотра видеоповтора главный арбитр назначил пенальти, который реализовал болгарский полузащитник «Ростова» Ивелин Попов. Общая продолжительность матча составила более 111 минут. 

Также накануне лидер турнира «Зенит» обыграл «Тамбов» – 2:1, «Ахмат» был сильнее тульского «Арсенала» – 3:1, «Сочи» и московское «Динамо» разошлись миром – 1:1.

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Продолжается чемпионат России по футболу. В 25-м туре встречались одни из лидеров турнирной таблицы «Ростов» и «Краснодар», в котором капитаном является...
 
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