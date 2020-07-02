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Новости экономики за 02.07.2020

02.07.2020 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды, почему потребительские кредиты стали дешевле и сколько белорусские женщины тратят на косметику.

Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обещанное с 1 июля начало взимания платы за зарядку электромобилей на ЭЗС «Маланка» не состоялось! Заряжаться можно по-прежнему бесплатно. Все дело в мобильном приложении, которое принимает оплату заряда.

Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды?

Новости экономики за 02.07.2020

В «Беларуснефти» считают, что прежде, чем оно будет запущено официально, надо все тщательно проверить. Поэтому сейчас проводится плановое тестирование, принять участие в котором приглашают всех желающих электромобилистов. В компании рассчитывают, что испытания удастся завершить не позднее третьей декады июля. Именно с этого времени ЭЗС «Маланка» станут платными.

Напомним, стоимость энергии должна составить 30-40 копеек за киловатт-час. Это меньше, чем у всех соседей и других стран Европы.

БЕЛОРУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ ТРАТЯТ НА КОСМЕТИКУ В СРЕДНЕМ 729 РУБЛЕЙ В ГОД

Новости экономики за 02.07.2020

Белорусские женщины расходуют на косметику немного больше, чем россиянки и украинки, и на треть больше, чем немки. На различные косметические средства среднестатистическая жительница Беларуси тратит примерно 729 рублей в год. В косметичке у нее находится в среднем 18 продуктов, при этом регулярно используются только половина.

Белорусские банки массово снизили ставки по кредитам

Каждая пятая покупает про запас, пока есть скидки, каждая третья – когда захочет, и каждая вторая – когда любимое средство заканчивается. При выборе для большинства решающими факторами являются личные предпочтения, цена и состав продукта. Для трети важно мнение эксперта. Многие женщины наносят макияж каждое утро, 42 % делают его лишь иногда и 17, 5 % вообще никогда не красятся.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Кому и на сколько увеличат компенсацию при переходе на электрическое отопление и подогрев воды, почему потребительские кредиты стали дешевле и...
 
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