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Покидают столицу. Перед большими выходными на улицах Минска 9-балльные пробки

02.07.2020 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня после 16 часов на дорогах Минска образовались 9-балльные заторы. Сначала они были с центре, а затем распространились на микрорайоны столицы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Впереди — три выходных дня, у многих сокращены рабочие дни, видимо, это и повлияло на заторовую ситуацию в столице. Уже в 16.20 центр Минска был окрашен на «Яндекс.Карты» красно-оранжевым цветом.


Самыми проблемными для проезда улицами в это время традиционно оказались: Ленина, Академическая, Красная, Богдановича, Бобруйская, Купалы, Козлова, проспекты Независимости, Дзержинского, Машерова и другие. Ситуацию усугубили ДТП, а некоторых улицах их было несколько. В центре столице автомобилисты отметили около 15 аварий.


К 17.35 «покраснели» и «пожелтели» некоторые улицы микрорайонов и участки МКАД. Сейчас тяжелее всего на кольце ехать от Нововиленской до Сухарево, между Логойским и Борисовским трактами, в районе Чижовки.

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Теги: Минск
 
 
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Ситуацию усугубили ДТП, а некоторых улицах их было несколько. В центре столице автомобилисты насчитали около 15 аварий.
 
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