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Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»

02.07.2020 18:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменился белорусский теннис за последние годы и какую поддержку в этом оказывает государство? Рассказывает Татьяна Пучек.

«В теннисе за последние годы сделано очень много государством»

Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»

Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису: 
В теннисе за последние годы сделано очень много государством, очень много Министерством спорта, Федерацией тенниса. Построено большое количество, даже здесь, во Дворце тенниса, – новый зал, который очень нужен нам. У нас здесь четыре корта в этом здании. И когда здесь в ноябре – декабре собирается вся нацкоманда, тренируется весь резерв, тренируются дети маленькие, четыре корта – это крайне мало.

«Реально приходилось ужиматься»

Да, нам построили второе здание, плюс четыре корта. Это, конечно, огромный плюс. Сейчас работа совсем другая. Я помню даже себя, когда в этом здании между третьим и четвертым кортами ставили сеточку и там набивали, потому что кортов не хватало, реально приходилось ужиматься. Четыре человека на корт – это вообще идеальная тренировка была.

Сейчас тренируются по два человека спокойно. Конечно, в этом плане государство нам очень помогло как спорту. Огромное спасибо!

«У нас очень много соревнований. Чуть ли не каждую неделю нужно переезжать в другую страну»

Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»

Может быть, многие не знают, теннис – такой специфический вид спорта в том плане, что у нас очень много соревнований. Чуть ли не каждую неделю нужно переезжать в другую страну, на другой континент. Постоянные перелеты стоят огромных денег. Опять-таки, огромный плюс, что государство помогает финансово, начиная от нацкоманды. Резерв ближайший, даже не ближайший – следующий резерв, юниорам, детям помогает финансово, помогает именно с этими поездками, потому что по сравнению с другими видами спорта огромные суммы у нас уходят на переезды, перелеты, проживание. И в этом плане, конечно, просто неоценимая помощь государства.

«Огромный плюс, что государство ничего не требует взамен»

Также огромный плюс, что государство ничего не требует взамен, то есть оно просто помогает. Ты белорус, ты здесь родился, ты здесь тренируешься, работаешь. Играй за страну – и тебе всё будет.

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Новости Беларуси. Как изменился белорусский теннис за последние годы и какую поддержку в этом оказывает государство? Рассказывает Татьяна Пучек. «В теннисе за...
 
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