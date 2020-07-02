ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Илья Ивашко: в Европе очень часто просто нет отопления на крытых кортах, а у нас тепло

02.07.2020 18:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко рассказал об условиях, в которых тренируются спортсмены в Беларуси.

Илья Ивашко: в Европе очень часто просто нет отопления на крытых кортах, а у нас тепло

Илья Ивашко, теннисист:
Я пришел сюда в пять лет. Важно было, что я пришел заниматься любимым делом и все. А какие условия… На тот момент я не мог выбирать и все. Мне очень повезло с первым тренером. В принципе, с тренерами везло.

Дмитрий Жирмонт: 26 лет своей жизни я посвятил теннису и горжусь тем, что у нас есть в стране

Прошло 20 лет. Построили центр рядышком, то есть у нас уже два комплекса. И плюс по городу стало очень много центров, где можно тренироваться.

Илья Ивашко: в Европе очень часто просто нет отопления на крытых кортах, а у нас тепло

Это хорошие воспоминания. Это то место, где я начинал, и условия хорошие. В принципе, все что надо есть, получается хорошо работать. Просто хорошие условия и все. Тут нет чего-то, что есть где-то в других странах или у нас чего-то нету, что есть там. Просто хороший центр, большой комплекс, что тоже очень важно. Он зимой топится: в Европе очень часто, что просто нет отопления на крытых кортах, а у нас тепло. На самом деле это важно.

Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»

Приятно такое видеть, что спорту уделяется внимание.

Люди в материале: Илья Ивашко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко рассказал об условиях, в которых тренируются спортсмены в Беларуси. Илья Ивашко, теннисист: Я пришел сюда в пять лет....
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: если мы пойдем по навязанным сценариям заграничных кукловодов, то перестанем быть белорусами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика