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Международная федерация хоккея назвала шесть лучших игроков всех времен. Среди них - четыре латвийца

02.07.2020 18:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала итоги выбора символической сборной лучших хоккеистов в истории.


Сандис Озолиньш. Фото: ХК «Витязь»

В символический состав по итогам голосования болельщиков попали вратарь Артур Ирбе, защитники Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш, а также три форварда: Сергей Жолток, Уэйн Гретцки и Яромир Ягр.

«Ягр и Гретцки были очень популярны в голосовании, иначе вся сборная состояла бы из латвийцев», — говорится в твиттере ИИХФ.

Отметим, что это не первый случай, когда болельщики проявляют свою активность в голосованиях федерации.

 
 
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) подвела итоги голосования болельщиков по выбору лучших хоккеистов всех времен.
 
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