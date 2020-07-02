Международная федерация хоккея назвала шесть лучших игроков всех времен. Среди них - четыре латвийца

Источник материала: Tut.by

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала итоги выбора символической сборной лучших хоккеистов в истории.



Сандис Озолиньш. Фото: ХК «Витязь»

В символический состав по итогам голосования болельщиков попали вратарь Артур Ирбе, защитники Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш, а также три форварда: Сергей Жолток, Уэйн Гретцки и Яромир Ягр.

«Ягр и Гретцки были очень популярны в голосовании, иначе вся сборная состояла бы из латвийцев», — говорится в твиттере ИИХФ.

Отметим, что это не первый случай, когда болельщики проявляют свою активность в голосованиях федерации.

Fans had the chance to vote for a global all-time team. Wayne Gretzky and Jaromir Jagr were the leading players, otherwise it was a another Latvian voting triumph.



Check out if you've been among the winners: https://t.co/6w2uOgLqp4 pic.twitter.com/NBeN92etrv — IIHF (@IIHFHockey) July 2, 2020