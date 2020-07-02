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Международная федерация хоккея назвала шесть лучших игроков всех времен. Среди них - четыре латвийца
Источник материала: Tut.by
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала итоги выбора символической сборной лучших хоккеистов в истории.
В символический состав по итогам голосования болельщиков попали вратарь Артур Ирбе, защитники Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш, а также три форварда: Сергей Жолток, Уэйн Гретцки и Яромир Ягр.
«Ягр и Гретцки были очень популярны в голосовании, иначе вся сборная состояла бы из латвийцев», — говорится в твиттере ИИХФ.
Отметим, что это не первый случай, когда болельщики проявляют свою активность в голосованиях федерации.
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Международная федерация хоккея назвала шесть лучших игроков всех времен. Среди них - четыре латвийца
Международная федерация хоккея (ИИХФ) подвела итоги голосования болельщиков по выбору лучших хоккеистов всех времен.
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