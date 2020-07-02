Аллею Дружбы государств СНГ открыли в столичном парке Победы

Источник материала: ОНТ

В столичном парке Победы сегодня открыли Аллею Дружбы государств СНГ. Среди почетных гостей - чрезвычайные и полномочные послы стран Содружества.

Открытие приурочили к 75-летию Великой Победы – дате, которую отмечаем весь этот год. В кровопролитных боях сражались солдаты всех национальностей. Советский Союз потерял более 35 млн - аллея в их честь.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета СНГ: «Вы знаете, что этот год в СНГ проходит под знаком 75-летия Победы. Очень много мероприятий проходит во всех странах Содружества в память войны и погибших. В этой связи я не могу не вспомнить слова Лукашенко во Ржеве. Он сказал - пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, это, своего рода, служит гарантией, что войны не будет. В память о прошедшей войне сохраняется в наших сердцах и не позволяет допустить будущей войны».

Парк Победы выбрали как символ братства народов. Завершилась церемония возложением венков к стеле «Минск - Город-Герой».

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