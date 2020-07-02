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Аллею Дружбы государств СНГ открыли в столичном парке Победы
Источник материала: ОНТ
В столичном парке Победы сегодня открыли Аллею Дружбы государств СНГ. Среди почетных гостей - чрезвычайные и полномочные послы стран Содружества.
Открытие приурочили к 75-летию Великой Победы – дате, которую отмечаем весь этот год. В кровопролитных боях сражались солдаты всех национальностей. Советский Союз потерял более 35 млн - аллея в их честь.
Парк Победы выбрали как символ братства народов. Завершилась церемония возложением венков к стеле «Минск - Город-Герой».
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В столичном парке Победы сегодня открыли Аллею Дружбы государств СНГ. Среди почетных гостей - чрезвычайные и полномочные послы стран Содружества. Открытие...
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