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Стало известно, в чем обвиняют обоих Бабарико
Источник материала: БДГ
Статьями обвинения экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико стали: неуплата налогов, отмывание денег и дача взятки. Все три статьи прописаны в Уголовном кодексе Беларуси.
2 июля Минский городской суд рассматривает апелляцию, поданную адвокатами Бабарико, на законность примененных мер – задержания.
Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию, был вывешен в Минском городском суде.
Согласно документу, Виктор Бабарико обвиняется по трем статьям: ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 431. Это «Отмывание денег, полученных преступным путем, совершенное повторно, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере», «Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере» и «Дача взятки повторно или в особо крупном размере».
Сын Бабарико Эдуард обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Максимальное наказание, предусмотренное по этим статьям, - лишение свободы сроком до 7 лет.
Список, вывешенный в суде, содержит фамилии и двух других фигурантов по так называемому делу Белгазпромбанка.
Карако Дмитрий - личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико - обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).
Морозов Антон (работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, имеет долю в компании «ПриватЛизинг» и входит в набсовет страховой компании «Кентавр») - по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) и ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).
Напомним, 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына
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Статьями обвинения экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико стали: неуплата налогов, отмывание денег и дача взятки. Все три статьи прописаны в Уголовном кодексе...
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