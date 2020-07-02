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Лукашенко вручил награды лучшим труженикам
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наше богатство – это люди. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения государственных наград. Это мероприятие традиционно проходит накануне Дня независимости Беларуси. В числе награжденных – медики, спортсмены, педагоги, аграрии, деятели культуры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Виктора Альшевского называют баловнем судьбы. Коллекционеры скупают его работы. А персональные выставки проходят и на родине, и за рубежом. Сегодня у художника Альшевского новое признание. Теперь он заслуженный деятель искусств.
«Я, может, не в полной степени сторонник званий для художника, потому что он сам по себе, работая, создавая картины, уже получает внутренний, духовный успех. Но когда еще замечают и на такой высоком уровне, безусловно, это является событием в его жизни», – сказал художник.
Накануне Дня независимости в Беларуси принято награждать лучших. От простых тружеников до научной элиты. Сегодня отметили 40 человек. Александр Полуянчик – слесарь-ремонтник. 42 года работает на железной дороге в Барановичах. Завтра у него будет тройной праздник: День независимости, получение ордена «За службу Родине» III степени, а еще день рождения сестры.
Президент отдельно отметил аграриев. В этом году из-за пандемии не все страны смогли провести посевную. В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, работники села сделали все, чтобы осенью в стране был свой хлеб.
«Нам повезло, аграриям, что мы с вами работаем. Продовольственную безопасность мы будем и дальше крепить, и с большим запасом. Вы будьте спокойны, Александр Григорьевич».
Большинство приглашенных во Дворце независимости были впервые. По традиции для гостей провели экскурсию. Помимо наград они увезут с собой фотографии на память.
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В числе награжденных – медики, спортсмены, педагоги, аграрии, деятели культуры.
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