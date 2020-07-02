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Лукашенко вручил награды лучшим труженикам

02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наше богатство – это люди. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения государственных наград. Это мероприятие традиционно проходит накануне Дня независимости Беларуси. В числе награжденных – медики, спортсмены, педагоги, аграрии, деятели культуры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Виктора Альшевского называют баловнем судьбы. Коллекционеры скупают его работы. А персональные выставки проходят и на родине, и за рубежом. Сегодня у художника Альшевского новое признание. Теперь он заслуженный деятель искусств.

«Я, может, не в полной степени сторонник званий для художника, потому что он сам по себе, работая, создавая картины, уже получает внутренний, духовный успех. Но когда еще замечают и на такой высоком уровне, безусловно, это является событием в его жизни», – сказал художник.

Накануне Дня независимости в Беларуси принято награждать лучших. От простых тружеников до научной элиты. Сегодня отметили 40 человек. Александр Полуянчик – слесарь-ремонтник. 42 года работает на железной дороге в Барановичах. Завтра у него будет тройной праздник: День независимости, получение ордена «За службу Родине» III степени, а еще день рождения сестры.

«Хочется большое спасибо сказать, что государство видит, как работают люди, простые рабочие, и оценивает их должным образом. Столь высокая награда, полученная от президента, дорогого стоит», – признался Александр.

Президент отдельно отметил аграриев. В этом году из-за пандемии не все страны смогли провести посевную. В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, работники села сделали все, чтобы осенью в стране был свой хлеб.

«Нам повезло, аграриям, что мы с вами работаем. Продовольственную безопасность мы будем и дальше крепить, и с большим запасом. Вы будьте спокойны, Александр Григорьевич».

«Спасибо огромное за ваш труд. Вы – настоящие люди. Вы те люди, которые формируют мнение в нашей стране. Посмотрел в интернете – много появилось «формирующих мнение». Я пошутил недавно, что кроме родственников, их никто не знает, а они якобы формируют мнение. Вы настоящие люди, которые формируют мнение людей, и должны это делать ради нашей земли, нашей страны», – сказал Лукашенко

Большинство приглашенных во Дворце независимости были впервые. По традиции для гостей провели экскурсию. Помимо наград они увезут с собой фотографии на память.



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В числе награжденных – медики, спортсмены, педагоги, аграрии, деятели культуры.
 
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