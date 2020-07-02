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40 торговых точек у Дворца спорта. Что будут продавать на ярмарке в честь Дня Независимости

02.07.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В праздничные выходные на площадке у Дворца спорта развернется ярмарка «Зроблена ў Беларусі», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

40 торговых точек у Дворца спорта. Что будут продавать на ярмарке в честь Дня Независимости

Она будет работать с полудня и до 20:00. Покупателей ждут на более чем 40 торговых точках до воскресенья, 5 июля. Будет возможность присмотреть одежду, обувь, сувениры в народном стиле, продукты и кондитерские изделия. Все белорусского производства.

40 торговых точек у Дворца спорта. Что будут продавать на ярмарке в честь Дня Независимости

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома:
Порядка 25 метров займет каждая область. На площадке будут работать зоны активации. Данная площадка позонирована. Отдельно представлена пищевка, легкая промышленность, есть зона фудкорта. Предприятия общественного питания различной формы собственности готовят преимущественно блюда белорусской кухни.

40 торговых точек у Дворца спорта. Что будут продавать на ярмарке в честь Дня Независимости

А на Октябрьской площади уже можно увидеть выставку новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию горожанам и гостям Минска представят гиганты отечественной промышленности. Всего посетители смогут увидеть более 70 единиц техники.

Люди в материале: Дмитрий Плеханов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В праздничные выходные на площадке у Дворца спорта развернется ярмарка «Зроблена ў Беларусі», сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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