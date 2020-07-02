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40 торговых точек у Дворца спорта. Что будут продавать на ярмарке в честь Дня Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В праздничные выходные на площадке у Дворца спорта развернется ярмарка «Зроблена ў Беларусі», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Она будет работать с полудня и до 20:00. Покупателей ждут на более чем 40 торговых точках до воскресенья, 5 июля. Будет возможность присмотреть одежду, обувь, сувениры в народном стиле, продукты и кондитерские изделия. Все белорусского производства.
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома:
А на Октябрьской площади уже можно увидеть выставку новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию горожанам и гостям Минска представят гиганты отечественной промышленности. Всего посетители смогут увидеть более 70 единиц техники.
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Новости Беларуси. В праздничные выходные на площадке у Дворца спорта развернется ярмарка «Зроблена ў Беларусі», сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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