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«Судьба особо-то и неизвестна». Почему о существовании Пинской флотилии просто забыли
Источник материала: СТВ
Факт, о котором написал Смирнов: Пина оказалась перегороженной поперек железной решеткой. Фашисты опасались наших катеров, поэтому перекрыли воду.
Вообще-то о ней, легендарной Пинской флотилии, до времени забыли. Забыли, потому что погибла, потому что промолчали.
Владимир Лысенко, сын капитана III ранга Степана Лысенко:
Василий Кириченко, автор книги о Днепровской военной флотилии:
Не принято было вспоминать горечь поражений. Идеологически неверно. Хотя поражений-то и не было: Пинск покинули лишь 4 июля, прикрыв отход сухопутных войск.
Ещё не было приказа Верховного «ни шагу назад», не было победы под Сталинградом, много еще чего не было. А флотилия была – жила, воевала. В 1941-м, в первые дни войны, уже в тылу врага.
Владимир Бисултанов, председатель Совета ветеранов военных моряков Пинска:
В теплых кабинетах дотошно подсчитаны победы и поражения начала войны, учтены потери, задокументированы бумаги. Но многие бои так и остались неизвестными, в буквальном смысле заплыли илом. Корабли канули в воду, а память о флотилии – в Лету. Доставать со дна память о своих героях и их прах стали уже в независимой Беларуси.
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Факт, о котором написал Смирнов: Пина оказалась перегороженной поперек железной решеткой. Фашисты опасались наших катеров, поэтому перекрыли воду. Вообще-то о...
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