Стало известно, в чем обвиняют Виктора и Эдуарда Бабарико

Источник материала: Виртуальный Брест

Стали известны статьи УК, по которым обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико. «Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском городском суде.





Виктор и Эдуард Бабарико. Фото: избирательный штаб Бабарико

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.

Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ.

В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по так называемому делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий — личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере). Морозов Антон (работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, имеет долю в компании «ПриватЛизинг» и входит в набсовет страховой компании «Кентавр») — по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) и ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).

Напомним, ранее адвокаты сообщали, что намерены обжаловать в Минском городском суде решение суда Центрального района оставить под стражей Виктора Бабарико.

Накануне Генпрокуратура в ответ на многочисленные электронные обращения граждан заявила, что задержание Виктора Бабарико является законным.





Ч. 2 ст. 235 — наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Ч. 2 ст. 243 — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Ч. 2 ст. 431 — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.

«Дело Белгазпромбанка»

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеров Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывших сотрудников банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ .

19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.

20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико предъявили обвинение. Называть его они не стали, ссылаясь на подписку о неразглашении. Статьи, по которым экс-банкиру предъявили обвинение, официально так и не были озвучены.