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В Петрикове мужчина задумал сбежать из ИВС: взял в заложники медика в больнице, ранил милиционера
Источник материала: Mlife
В апреле 2019 года мужчина, освободившись из колонии, совершил 10 краж. Его задержали и взяли под стражу. Но он задумал сбежать из ИВС.
Мужчина сослался на плохое самочувствие и попросил вызвать ему медработника. Когда его привели для осмотра к медику, он подбежал к фельдшеру Петриковской больницы и захватил его в заложники, приставив к шее заостренный металлический предмет.
Сотрудники милиции бросились спасать заложника, завязалась драка, в которой один из милиционеров получил травмы.
Скоро нападавший предстанет пред судом.
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В Петриковском районе скоро будут судить мужчину, обвиняемого в покушении на побег из-под стражи с угрозой применения насилия, захвате заложника и насилии в...
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