«Финансовыми вопросами не занималась». В чем подозревают помощницу Бабарико и что о ней известно

Источник материала: Tut.by

В Минск в среду вечером — 1 июля — задержали Елену Карагачеву. Она проработала в Белгазпромбанке больше 20 лет, последние два года была помощником Виктора Бабарико. Сейчас Елена находится в СИЗО КГК, сегодня ее посетил адвокат, об этом сообщил супруг Игорь. По его словам, около двух недель назад Елену вызывали на допрос в ДФР, с нее взяли подписку о неразглашении, после этого вопросов со стороны силовиков не было. До вчерашнего дня, когда ее, предположительно, задержали у продуктового магазина люди в штатском. Игорь рассказал, в чем подозревают Елену и какими вопросами она занималась в банке.



Елена Карагачева. Фото: Facebook / Елена Карагачева

Игорь говорит, что последний раз общался с супругой в среду около 16.50. Она сообщила, что едет домой, по дороге собиралась зайти в продуктовый магазин. В районе 19.20 Игорь снова набрал Елену, но никто не поднял трубу. Около 20.00 позвонил следователь и сообщил, что она задержана.

Наш читатель прислал запись с видеорегистратора, на которой видно, как у магазина в Каменной горке, который находится недалеко от дома Елены, люди в штатском ведут под руки женщину, у нее в руках полиэтиленовый пакет (по всей видимости, с покупками). Читатель сообщил, что женщину вели к легковому автомобилю Audi без номерных знаков. Запись не самого лучшего качества, а в салоне было включено радио, тем не менее можно расслышать, как с улицы доносится женский крик. Игорь посмотрел видео, он говорит, что узнал по одежде свою супругу. (Просим тех, кто стал свидетелем этого инцидента — предположительно, работы силовиков — связаться с нами. Написать можно на e-mail dmitry.bobrik@tutby.com).

— Следователь сказал, что она задержана по подозрению в неуплате налогов, — рассказывает Игорь. — Мне была даже смешно из-за этих слов, честно говоря. Она никогда никаких денег никому не переводила, на нее ничего не было оформлено. Финансовыми вопросами она не занималась.

Из слов Игоря следует, что их семья — он, Елена и сын — не выделяется особым материальным достатком на фоне среднестатистической семьи. Они выплачивают кредит за квартиру, ездят на отнюдь не новом автомобиле.

— Мы платим кредит за двухкомнатную квартиру в обычном панельном доме, еще года четыре, наверное. У нас один один автомобиль 2006 года. Мы не могли себе позволить купить какой-нибудь дорогой автомобиль.

Елена устроилась на работу в банк в мае 1999 года, а через несколько месяцев — и Игорь (он занят в службе безопасности в административно-контрольном отделе).

— Она сначала работала в отделе корреспонденции, занималась обработкой документов, потом ее через два года пригласили в секретариат председателя правления, сначала у Задойко Алексея Михайловича, потом его сменил Бабарико (Задойко стал первым заместителем, то есть они поменялись местами. — Прим. ред.). Она и еще один специалист работали в секретариате у председателя правления. И только года два назад ее сделали помощником председателя правления-референтом. Она составляла план работы для Виктора Бабарико на день-два, организовывала командировки, заказывала авиабилеты, жилье. Она знает хорошо английский язык, закончила МГЛУ.



Елена Карагачева, фото из ВКонтакте

Из банка Елена уволилась около 10 дней назад. После ухода из Белгазпромбанка она ушла в отпуск, затем в течение недели передала дела. Новое место работы Елена еще не нашла.

— Она не определилась, рассматривает разные варианты, — говорит Игорь. — Если бы Виктор Бабарико работал и дальше, она оставалась бы и дальше работать, он ее очень ценил как работника. Она очень ответственный и щепетильный работник, ездила на конференции для повышения квалификации.

Около двух недель назад Елену вызывали на допрос в департамент финансовых расследований Госконтроля, ее там продержали несколько часов, взяли подписку о неразглашении, после этого больше не вызывали, говорит Игорь.

— Она вообще не соприкасалась ни с какой-то финансовой деятельностью, — снова повторяет Игорь. — Я думаю, что ее подозревают в том, что она, может быть, знала про какие-то финансовые вопросы у Виктора Дмитриевича, если они вообще были Но ее, насколько знаю, никто в эти вопросы не посвящал, даже если там, может, что-то и было, а может быть, и не было. Она в этих делах некомпетентна вообще была.

Сестра Елены — Юлия — также отмечает, что она не занималась финансовыми вопросами, «она не была замешана ни в каким махинациях». «Я считаю, что не было повода, но пытаются что-то найти. Поэтому и хватают просто людей на улице, которые хоть как-то связаны с Виктором Бабарико», — рассказала Юлия.

Узнать подробности задержания Елены в пресс-службе КГБ на момент выхода текста не удалось.