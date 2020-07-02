Милиция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня Независимости

Источник материала: ОНТ

В преддверии празднований, посвященным Дню Независимости, белорусская милиция переходит на усиленный вариант несения службы, сообщили в МВД.

Особое внимание – местам проведения праздничных мероприятий. Они будут огорожены турникетами, а проход граждан будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные как стационарными, так и ручными металлодетекторами. Повышенное внимание уделят и движению на дорогах.

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