|
Гайдукевич: «Некоторые претенденты в открытую говорят о том, что не на выборах должна решаться судьба страны, а на улицах»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Второй момент, который следует отметить – это то, что выборы проходят в беспрецедентных условиях для Беларуси. Мы никогда не сталкивались с таким количеством вызовов. Это и пандемия, это и экономическая ситуация в регионе, который влияет на всех, это и геополитическое противостояние в регионе, и ситуация в мире – международная обстановка. Всё это вместе накладывает, безусловно, отпечаток на выборы Президента страны, которые сейчас происходят. И, на мой взгляд, есть две главных задачи: первое – чтобы судьба страны решалась только на избирательных участках 9 августа людьми; второй момент – чтобы всё было в рамках закона; и третий – чтобы мы никогда не допустили решения судьбы Беларуси на улицах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гайдукевич: «Некоторые претенденты в открытую говорят о том, что не на выборах должна решаться судьба страны, а на улицах»
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)