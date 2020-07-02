ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гайдукевич: «Некоторые претенденты в открытую говорят о том, что не на выборах должна решаться судьба страны, а на улицах»

02.07.2020 19:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Политолог: «Можно одеть вышиванку, а потом окажется под этой вышиванкой форма гауляйтера либо полицая»

Гайдукевич: «Некоторые претенденты в открытую говорят о том, что не на выборах должна решаться судьба страны, а на улицах»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Первое: выборы очень важны. Любые, в любой стране мира, и у нас очень важно – президентские выборы, парламентские выборы. Выборы – это должна быть борьба идеологий, программ, дискуссия о будущем страны. И это всегда идёт на пользу. К сожалению, на этих выборах нет дискуссии о будущем страны, а есть желание любой ценой свалить власть у некоторых претендентов. А некоторые претенденты в открытую говорят о том, что не на выборах должна решаться судьба страны, а на улицах и городах. Вот в чём проблема. И проблема не в том, что есть альтернативное мнение, оно должно быть. И проблема не в том, что должны быть разные подходы к решению ситуации в стране и движению нашему вперёд. Так было, есть и будет. И я сторонник каких-то своих решений, как и любой сидящий в этой студии.

Проблема в том, что есть желание решить проблемы страны на улице. А это недопустимо, по одной простой причине, что это всегда приведёт к краху страны, к её деградации, к откату назад, к тому, что люди станут жить хуже. И самое главное – это выведет политический процесс с конституционного пути.

Второй момент, который следует отметить – это то, что выборы проходят в беспрецедентных условиях для Беларуси. Мы никогда не сталкивались с таким количеством вызовов. Это и пандемия, это и экономическая ситуация в регионе, который влияет на всех, это и геополитическое противостояние в регионе, и ситуация в мире – международная обстановка. Всё это вместе накладывает, безусловно, отпечаток на выборы Президента страны, которые сейчас происходят. И, на мой взгляд, есть две главных задачи: первое – чтобы судьба страны решалась только на избирательных участках 9 августа людьми; второй момент – чтобы всё было в рамках закона; и третий – чтобы мы никогда не допустили решения судьбы Беларуси на улицах.

Люди в материале: Олег Гайдукевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Финансовыми вопросами не занималась». В чем подозревают помощницу Бабарико и что о ней известно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика