|
Фотозоны, игры, выступления артистов. Основные гуляния 3 июля пройдут у Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году День Независимости начнется с шествия «Беларусь помнит», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Колонна пройдет по проспекту Независимости до площади Победы, где состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню у обновленной стелы.
Основные гуляния традиционно развернутся на площадке у Дворца спорта. Можно будет поучаствовать в народных играх, примерить в объективе камеры яркие фотозоны и послушать выступления популярных белорусских исполнителей. Для детей организуют отдельную игровую зону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В 2020 году День Независимости начнется с шествия «Беларусь помнит», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Колонна пройдет по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)