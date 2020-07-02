Фотозоны, игры, выступления артистов. Основные гуляния 3 июля пройдут у Дворца спорта

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году День Независимости начнется с шествия «Беларусь помнит», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Колонна пройдет по проспекту Независимости до площади Победы, где состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню у обновленной стелы.





Основные гуляния традиционно развернутся на площадке у Дворца спорта. Можно будет поучаствовать в народных играх, примерить в объективе камеры яркие фотозоны и послушать выступления популярных белорусских исполнителей. Для детей организуют отдельную игровую зону.