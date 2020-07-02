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Фотозоны, игры, выступления артистов. Основные гуляния 3 июля пройдут у Дворца спорта

02.07.2020 19:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году День Независимости начнется с шествия «Беларусь помнит», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Колонна пройдет по проспекту Независимости до площади Победы, где состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню у обновленной стелы.

Фотозоны, игры, выступления артистов. Основные гуляния 3 июля пройдут у Дворца спорта

Основные гуляния традиционно развернутся на площадке у Дворца спорта. Можно будет поучаствовать в народных играх, примерить в объективе камеры яркие фотозоны и послушать выступления популярных белорусских исполнителей. Для детей организуют отдельную игровую зону.

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Новости Беларуси. В 2020 году День Независимости начнется с шествия «Беларусь помнит», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Колонна пройдет по...
 
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