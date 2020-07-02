Милиционеров награждали на площади Государственного флага

Источник материала: ОНТ

На площади Государственного флага в Минске сегодня награждали милиционеров.

Чествование прошло накануне профессионального праздника сотрудников ГАИ, который совпадает с Днём Независимости. Инспекторам вручили медали и нагрудные знаки. А некоторых из них повысили по службе.

Награды получили 140 стражей порядка.

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