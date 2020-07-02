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Милиционеров награждали на площади Государственного флага
Источник материала: ОНТ
На площади Государственного флага в Минске сегодня награждали милиционеров.
Чествование прошло накануне профессионального праздника сотрудников ГАИ, который совпадает с Днём Независимости. Инспекторам вручили медали и нагрудные знаки. А некоторых из них повысили по службе.
Награды получили 140 стражей порядка.
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На площади Государственного флага в Минске сегодня награждали милиционеров. Чествование прошло накануне профессионального праздника сотрудников ГАИ, который...
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