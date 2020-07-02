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Милиционеров награждали на площади Государственного флага

02.07.2020 18:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милиционеров награждали на площади Государственного флага

На площади Государственного флага в Минске сегодня награждали милиционеров. 

Чествование прошло накануне профессионального праздника сотрудников ГАИ, который совпадает с Днём Независимости. Инспекторам вручили медали и нагрудные знаки. А некоторых из них повысили по службе.

Награды получили 140 стражей порядка. 

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Теги: Минск
 
 
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На площади Государственного флага в Минске сегодня награждали милиционеров.  Чествование прошло накануне профессионального праздника сотрудников ГАИ, который...
 
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