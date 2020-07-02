Источник материала: Новости Волковыска

Стали известны статьи Уголовного кодекса, по которым было предъявлено обвинение Виктору и Эдуарду Бабарико. До сих пор они содержались в тайне, а подписка о неразглашении была взята даже с адвокатов.

Экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, говорится в сообщении Минского городского суда.

Обвинения также предъявлены сыну Бабарико Эдуарду – в неуплате налогов, повлекших ущерб в особо крупном размере.

Напомним, что Бабарико выдвигал свою кандидатуру на пост президента Беларуси. Но затем был арестован.

Сегодня в Минском городском суде рассматривались апелляции на решение районного суда по жалобе на меру пресечения. Суд не удовлетворил апелляцию Виктора Бабарико, мера пресечения ему изменена не будет. Он останется под стражей в СИЗО КГБ.

19 июня белорусские правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными. Политзаключенными также признаны задержанные ранее члены инициативной группы Бабарико Светлана Купреева и Владимир Дударев.