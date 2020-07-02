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Турнир по теннису «Золотая ракетка» на призы Президентского спортивного клуба продолжается: в составе команд – спортсмены от 8 до 12 лет
Источник материала: ОНТ
Продолжается первый этап республиканского турнира по теннису «Золотая ракетка» на призы Президентского спортивного клуба.
Участие в соревнованиях принимают 12 команд, в составе которых – юные спортсмены от 8 до 12 лет. Встречи проходят в одиночном, парном и смешанном разрядах. Формат турнира – круговой. Команды проводят матчи дома и в гостях. Сегодня в Минске ребята самоотверженно боролись за победу. И если в профессиональном плане у юных теннисистов еще не всё получается, то желания добиться успеха, им точно не занимать.
Групповая стадия турнира будет продолжаться до октября. А финал пройдёт на кортах минского Дворца тенниса в ноябре.
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Турнир по теннису «Золотая ракетка» на призы Президентского спортивного клуба продолжается: в составе команд – спортсмены от 8 до 12 лет
Продолжается первый этап республиканского турнира по теннису «Золотая ракетка» на призы Президентского спортивного клуба. Участие в соревнованиях принимают 12...
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