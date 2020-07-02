Источник материала: Новости Волковыска

Следственными подразделениями области ежедневно фиксируются факты хищения денежных средств путем использования компьютерной техники. Ранее мы неоднократно рассказывали о том, что чаще всего злоумышленники, используя социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», либо представляясь сотрудниками банка, пытались у граждан выведать личную информацию. В настоящее время особую популярность среди них набирает использование торговых интернет площадок, а также мессенджера «Viber».

Осуществляя переписку посредством мессенджеров потерпевшие зачастую не сомневаются в подлинности пользователя, с которым общаются, даже если дело касается получения реквизитов их платежных карт. В ходе переписок злоумышленники завладевают переданными реквизитами, после чего и происходит хищение денежных средств с карт-счета потерпевших.

Так, к примеру, 23-летняя жительница Гродно решила продать свой мобильный телефон. С ней посредством мессенджера «Telegram» связался потенциальный покупатель, в переписке с которым она сообщила полные реквизиты банковской карты (номер, срок действия, а также трехзначный CVV-код) своего 45-летнего отца. С карты мужчины 24 июня текущего года было списано 500 рублей.

В Волковыске 35-летняя женщина, намереваясь продать детскую коляску, разместила об этом соответствующее объявление. С ней связался покупатель и они договорились о цене, в переписке женщина сообщила реквизиты своей банковской карты. После чего на ее мобильный телефон пришли смс-коды для подтверждения осуществления финансовых операций, она сообщила и их. С ее карт-счета 29 июня было похищено более 600 рублей.

В похожую ситуацию попал 41-летний житель Ошмян. Мужчина через торговую интернет площадку продавал вазу. После достигнутой договоренности о цене, ему прислали фишинговую ссылку, в которой необходимо было заполнить сведения о его банковской карте. Потерпевший 29 июня текущего года самостоятельно ввел все необходимые реквизиты, после чего ожидал пополнения баланса, а в итоге не досчитался 100 рублей.

В этот же день в Гродно аналогичным образом были похищены денежные средства 36-летней женщины, которая через интернет пыталась продать ковер. С ней связались в мессенджере «Viber», предложили оплату через сайт, для чего прислали соответствующую ссылку, в которой необходимо было заполнить банковские реквизиты. С карточки женщины было списано более 180 рублей.

По всем указанным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Следователями проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление виновных лиц.