Следственными подразделениями области ежедневно фиксируются факты хищения денежных средств путем использования компьютерной техники. Ранее мы неоднократно рассказывали о том, что чаще всего злоумышленники, используя социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», либо представляясь сотрудниками банка, пытались у граждан выведать личную информацию. В настоящее время особую популярность среди них набирает использование торговых интернет площадок, а также мессенджера «Viber».
Осуществляя переписку посредством мессенджеров потерпевшие зачастую не сомневаются в подлинности пользователя, с которым общаются, даже если дело касается получения реквизитов их платежных карт. В ходе переписок злоумышленники завладевают переданными реквизитами, после чего и происходит хищение денежных средств с карт-счета потерпевших.
Так, к примеру, 23-летняя жительница Гродно решила продать свой мобильный телефон. С ней посредством мессенджера «Telegram» связался потенциальный покупатель, в переписке с которым она сообщила полные реквизиты банковской карты (номер, срок действия, а также трехзначный CVV-код) своего 45-летнего отца. С карты мужчины 24 июня текущего года было списано 500 рублей.
В Волковыске 35-летняя женщина, намереваясь продать детскую коляску, разместила об этом соответствующее объявление. С ней связался покупатель и они договорились о цене, в переписке женщина сообщила реквизиты своей банковской карты. После чего на ее мобильный телефон пришли смс-коды для подтверждения осуществления финансовых операций, она сообщила и их. С ее карт-счета 29 июня было похищено более 600 рублей.
В похожую ситуацию попал 41-летний житель Ошмян. Мужчина через торговую интернет площадку продавал вазу. После достигнутой договоренности о цене, ему прислали фишинговую ссылку, в которой необходимо было заполнить сведения о его банковской карте. Потерпевший 29 июня текущего года самостоятельно ввел все необходимые реквизиты, после чего ожидал пополнения баланса, а в итоге не досчитался 100 рублей.
В этот же день в Гродно аналогичным образом были похищены денежные средства 36-летней женщины, которая через интернет пыталась продать ковер. С ней связались в мессенджере «Viber», предложили оплату через сайт, для чего прислали соответствующую ссылку, в которой необходимо было заполнить банковские реквизиты. С карточки женщины было списано более 180 рублей.
По всем указанным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Следователями проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление виновных лиц.
Держателям банковских пластиковых карт следует помнить, что для перевода денежных средств необходим лишь номер карты. Зная только его, злоумышленники не смогут обналичить средства с карты. Трехзначный CVV-код, изображенный на оборотной стороне карточки, сеансовые пароли, коды подтверждения из СМС и другие дополнительные коды необходимы только для списания средств с карты, они не нужны для получения платежей,