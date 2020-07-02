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«Вины банка в этом нет». Клиенты Беларусбанка продолжают сталкиваться с минусовыми балансами на картах

02.07.2020 19:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе некоторые клиенты Беларусбанка увидели на своих картах отрицательный баланс. 1 июля с неожиданным минусом на счету столкнулась минчанка Юлия. «Мне объяснили, что сейчас идет объединение серверов, проблема может продлиться вплоть до 10-го числа», — говорит Юлия. Как рассказал FINANCE.TUT.BY директор компании «СофтКлуб», которая занимается разработкой программного обеспечения банка, сейчас Беларусбанк переходит на централизованную базу. Этот процесс происходит параллельно с работой банка, поэтому иногда возможны технические накладки. Переход на новую базу продлится до конца года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

1 июля Юлия решила проверить баланс своей карты Беларусбанка и увидела на счету минус 116,90 рублей.

— Испытала шок, открыла расчетные операции и понимаю, что с учетом поступлений и трат на счете должно быть 177 рублей. С утра по номеру 147 я так и не дозвонилась. В обед поехала в Беларусбанк в филиал № 514 по ул. Сурганова, 47, где обслуживается карточка. На вопрос «что с балансом?» оператор ответила, что сейчас ни одна программа в банке не работает, надо прийти в другое время, — рассказывает Юлия.

Тем не менее в отделении Юлия еще раз проверила баланс. В 12 часов дня 2 июля на карте отображалось уже минус 94 рубля.

— Спрашиваю, в какое время подойти, потому что мне надо решить вопрос, на что жить дальше. Ответа внятного не получила: «Сейчас идет объединение серверов, проблема может продлиться вплоть до 10-го числа». А как мне жить до 10-го? — задается вопросом Юлия.

На прошлой неделе была похожая проблема: многие клиенты Беларусбанка увидели на своих картах отрицательный баланс. Оказалось, что у держателей определенных типов карточек произошло двойное списание, и у некоторых баланс ушел в минус. Ошибочно списанные деньги банк вскоре вернул.

Почему подобные ошибки стали происходить так часто? Владимир Сиротко, генеральный директор компании «СофтКлуб», которая занимается разработкой программного обеспечения Беларусбанка, говорит, что «вины банка в этом нет». Сейчас там идет централизация системы, из-за которой периодически возможны технические сбои.

— Распределенные базы из всех 166 филиалов сливаются в одну, — объясняет суть происходящего Владимир Сиротко. — Если бы можно было остановить работу банка, все сделать, а потом запуститься, было бы намного проще. Но по законодательству остановить Беларусбанк нельзя, он должен непрерывно обслуживать клиентов. Поэтому мы наладили объединение базы в фоновом режиме: банк работает, а параллельно круглосуточно идут технические мероприятия. Так как база очень большая и нагрузка на серверы огромная, иногда бывают моменты, когда не все рабочие места могут достучаться до сервера, могут происходить какие-то временные неполадки. Причина сугубо техническая, вины банка в этом нет.

В эти выходные в общую централизованную базу вольется Гомель, после этого останутся Жлобин, Светлогорск, Мозырь, Брест, Пинск и Барановичи. Процесс небыстрый: он продлится до конца года.

— Мы стараемся минимизировать эти сбои, но иногда случаются накладки. Например, оказалось, что сейчас к празднику банк начал выплачивать пенсии, а это еще больше увеличило нагрузку на серверы. Со своей стороны мы приносим извинения и заверяем, что прикладываем все усилия к тому, чтобы этот процесс прошел безболезненно для населения, — говорит Владимир Сиротко.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Причина - переход на централизованную базу данных, из-за чего возможны технические сбои.
 
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