Автобусы будут двигаться по другим маршрутам. В Лиде 3 июля на несколько часов перекроют центральные улицы

Источник материала: Lida.Info





В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь с 21:00 до 24:00 3 июля, на время проведения праздничного фейерверка, будут изменены маршруты движения следующих городских автобусов.

Маршрут №1 будет следовать с конечного остановочного пункта «Шейбаки» с пр-та Победы на ул. Труханова, ул. Ленинская, и обратно на пр-т Победы, а далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановочными пунктами по пути следования;

Маршрут №2 с конечного остановочного пункта «Лакокраска» будет следовать по ул. Качана, на ул. Тавлая, ул. Советская, ул. Ленинская на пр-т Победы и далее по своему маршруту со всеми остановочными пунктами по пути следования, в обратном направлении с конечного остановочного пункта «Крупская» автобус следует по действующему маршруту движения;

Маршрут №3 с конечного остановочного пункта «Индустриальный» будет следовать по ул. Сосновая, ул. Свердлова, ул. 8 го марта, пр-ту Победы, на ул. Ленинской в прямом и обратном направлении со всеми остановочными пунктами по пути следования;

Маршрут №5 с конечного остановочного пункта «Южный городок» будет следовать по ул. Беды, на ул. Калинина, ул. Качана, ул. Тавлая, ул. Советская, ул. Ленинская и далее по маршруту со всеми остановочными пунктами по пути следования, в обратном направлении с конечного остановочного пункта «Оптик» автобус следует по действующему маршруту движения.

Кроме того в связи с праздничным днем 03 июля 2020 г. вносятся изменения в работу отдельных пригородных маршрутов.