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Автобусы будут двигаться по другим маршрутам. В Лиде 3 июля на несколько часов перекроют центральные улицы

02.07.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Автобусы будут двигаться по другим маршрутам. В Лиде 3 июля на несколько часов перекроют центральные улицы

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь с 21:00 до 24:00  3 июля, на время проведения праздничного фейерверка, будут изменены маршруты движения следующих городских автобусов.

  • Маршрут №1 будет следовать с конечного остановочного пункта «Шейбаки» с пр-та Победы на ул. Труханова,  ул. Ленинская, и обратно на  пр-т Победы, а далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановочными пунктами по пути следования;
  • Маршрут №2 с конечного остановочного пункта «Лакокраска» будет следовать по  ул. Качана, на ул. Тавлая,  ул. Советская,  ул. Ленинская на пр-т Победы и далее по своему маршруту со всеми остановочными пунктами по пути следования, в обратном направлении с конечного остановочного пункта «Крупская» автобус следует по действующему маршруту движения;
  • Маршрут №3 с конечного остановочного пункта «Индустриальный» будет следовать по ул. Сосновая, ул. Свердлова, ул. 8 го марта, пр-ту Победы, на ул. Ленинской в прямом и  обратном направлении со всеми остановочными пунктами по пути следования;
  • Маршрут №5 с конечного остановочного пункта «Южный городок» будет следовать по ул. Беды,  на ул. Калинина, ул. Качана, ул. Тавлая, ул. Советская, ул. Ленинская и далее по маршруту со всеми остановочными пунктами по пути следования, в обратном направлении с конечного остановочного пункта «Оптик» автобус следует по действующему маршруту движения.

Кроме того в связи с праздничным днем 03 июля 2020 г. вносятся изменения в работу отдельных пригородных маршрутов.

 
 
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В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь с 21:00 до 24:00  3 июля, на время проведения праздничного...
 

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