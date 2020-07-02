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Автобусы будут двигаться по другим маршрутам. В Лиде 3 июля на несколько часов перекроют центральные улицы
Источник материала: Lida.Info
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь с 21:00 до 24:00 3 июля, на время проведения праздничного фейерверка, будут изменены маршруты движения следующих городских автобусов.
Кроме того в связи с праздничным днем 03 июля 2020 г. вносятся изменения в работу отдельных пригородных маршрутов.
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Автобусы будут двигаться по другим маршрутам. В Лиде 3 июля на несколько часов перекроют центральные улицы
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь с 21:00 до 24:00 3 июля, на время проведения праздничного...
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