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Ребёнок выбежал из-за автомобиля. Кто виноват - родительница или припаркованные авто?
02.07.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Опасная, согласитесь, ситуация. У любого водителя ёкнуло бы где-то в районе сердца. Женщина за рулём успела остановиться, благо, хоть и разговаривала в это время со своим сыном, но не отвлекалась от контроля за ситуацией.
А ведь секунда, и могла бы быть беда...
Автор видео пояснила, что предполагает, что ребёнок выбежал из автомобиля, там как раз была открыта дверь. Ну и как с такими бороться?
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Опасная, согласитесь, ситуация. У любого водителя ёкнуло бы где-то в районе сердца. Женщина за рулём успела остановиться, благо, хоть и разговаривала в это время...
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