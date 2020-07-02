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Ребёнок выбежал из-за автомобиля. Кто виноват - родительница или припаркованные авто?

02.07.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Опасная, согласитесь, ситуация. У любого водителя ёкнуло бы где-то в районе сердца. Женщина за рулём успела остановиться, благо, хоть и разговаривала в это время со своим сыном, но не отвлекалась от контроля за ситуацией.

Ребёнок выбежал из-за автомобиля. Кто виноват - родительница или припаркованные авто?

А ведь секунда, и могла бы быть беда...

Автор видео пояснила, что предполагает, что ребёнок выбежал из автомобиля, там как раз была открыта дверь. Ну и как с такими бороться?

 
 
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  Опасная, согласитесь, ситуация. У любого водителя ёкнуло бы где-то в районе сердца. Женщина за рулём успела остановиться, благо, хоть и разговаривала в это время...
 
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