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Погода в СНГ: жара, дожди и грозы

02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В столице сегодня ожидается переменная облачность и до 27 градусов тепла. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Кратковременные дожди, грозы и град обещают синоптики во всех областях Армении, передает Нона Оганесян. Доставать зонты не нужно лишь жителям столицы. В Ереване погода останется жаркой – выше 30 градусов по Цельсию. В этом году зной переносить сложнее – люди обязаны носить маски не только в помещениях, но и на улице. Поэтому горожане стараются не выходить из дома без лишней необходимости.

Сегодня в Алматы до плюс 32-х, дождей синоптики не обещают, сообщает Тимур Сандыбаев. И это хорошая новость для любителей двухколесного транспорта. Скоро еще на семи улицах Алматы появятся новые велодорожки. Дополнительные шесть километров соединят спальные районы города с центром. Таким образом, общая протяженность велодорожек в южной столице Казахстана составит почти 90 км.

В Беларуси сегодня до плюс 30 градусов. Вместе с жарой вернулись грозы с мощными ливнями, передает Ольга Алипова. По прогнозам синоптиков, они пройдут практически по всей стране. В связи с непогодой в республике объявлен желтый уровень опасности. В Минске появился еще один уголок природы – новая экологическая тропа протяженностью в 615 метров. На территории установлены игровые и обзорные площадки с информационными стендами. Зеленая зона пришлась по душе местным жителям. В ближайшее время в столице появится еще одна экотропа – протяженностью два километра.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Мощные ливни пройдут по всей Беларуси, пообещали синоптики.
 
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