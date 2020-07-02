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Александр Лукашенко: «Жить за свой счёт, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим»

02.07.2020 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей»

Ценности и традиции нашей государственности настолько понятны и близки, что Родиной Беларусь стала даже для тех, кто вырос в одной большой стране.

Александр Лукашенко: «Жить за свой счёт, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот праздничный день мы всегда вспоминаем советскую эпоху, которая дала белорусам возможность впервые в своей истории построить экономический фундамент будущего легитимного государства – республику со всеми национальными атрибутами: белорусскими флагом, гербом и гимном. Но в новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций – свой, а не навязанный внешними силами, исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь, мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам это ни стоило.

Александр Лукашенко: «Жить за свой счёт, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим»

Я помню, год тому назад мы рассуждали на эту тему, и уже тогда я вас предупредил, что суверенитет и независимость – это самое дорогое, что есть у любого народа. И что суверенитет и независимость дорого стоят. И если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, – нам это не надо, мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим.

Президент Беларуси: когда мы видим, что потомки рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась

Александр Лукашенко: «Жить за свой счёт, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим»

На республиканских референдумах 90-х белорусский народ поддержал языковое равенство и дату Дня Независимости, сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
 
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