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Александр Лукашенко: «Жить за свой счёт, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ценности и традиции нашей государственности настолько понятны и близки, что Родиной Беларусь стала даже для тех, кто вырос в одной большой стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я помню, год тому назад мы рассуждали на эту тему, и уже тогда я вас предупредил, что суверенитет и независимость – это самое дорогое, что есть у любого народа. И что суверенитет и независимость дорого стоят. И если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, – нам это не надо, мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим.
На республиканских референдумах 90-х белорусский народ поддержал языковое равенство и дату Дня Независимости, сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития.
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Александр Лукашенко: «Жить за свой счёт, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим»
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
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