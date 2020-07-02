Ветеран ВОВ зашел в парикмахерскую «Локон» и там его обслужили бесплатно

Источник материала: Виртуальный Брест

Немного информации о нашем сегодняшнем герое: Иван Семенович Долгов. 94 года. Родился 31 марта 1926 года в небольшом селе Долгово (раньше называлось Богоявленское) Пензенской области, Россия. Ветеран трудового фронта, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многочисленными юбилейными медалями Беларуси и России. 2 июля получил очередную медаль - «150 лет со дня рождения Ленина». Иван Семенович имеет российское гражданство, хотя большую часть жизни прожил в Беларуси, из них уже 60 лет в Бресте.





Иван Семенович зашел в гости в парикмахерскую «Локон» на Советской, постричься перед важным мероприятием, к слову, во всей сети парикмахерских «Локон» ветеранов ВОВ обслуживают бесплатно. Перед стрижкой нам удалось немного с ним пообщаться.

Иван Семенович, расскажите немного о себе, как так получилось, что вы оказались в Бресте?

- Я – русский, родился в России, в небольшом селе, тысяч пять человек. Семья была большая – 8 детей, 6 девочек и 2 пацана! В 1933 году пошел в первый класс, правда, шел в школу босиком, обуви не было. Про войну узнали утром, когда пришли в село, а никого нет. Шли по улице, встретили бабушку. Спрашиваем: что случилось, почему никого нет? А она в ответ «Детки, война началась!»





Во время войны в 1941 работал помощником комбайнера у своего крестного отца, комбайны тогда еще были прицепные, а в 42-м и 43-м уже работал комбайнером!

Школу окончил в 1943 году, так называемую «десятилетку». Это сейчас выпускные после окончания школы проводят, а мы тогда в одной квартире собрались, по бутылке самогонки, да закуска – вот и весь выпускной (смеется).

В августе 43-го призвали в армию, направили под поселок Сухиничи Брянской области. На второй или третий вызвали к командиру части. Мы подумали: зачем? Может в чем-то провинились? Заходим к нему, а он смотрит на нас и говорит: «Такие юные, как мне жалко отправлять вас на фронт! Но вам повезло! Поступил приказ от Сталина! Всех успешно окончивших среднюю школу из действующей армии отозвать и направить в технические вузы, где имеется военная кафедра».

Так меня зачислили в Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинского.





После войны направили в Жлобин, где я 6 месяцев работал помощником машиниста, накатал нужное количество километров и сдал на машиниста. 4 месяца отработал машинистом, после чего меня направили в Могилев на ремонт паровозов.

Машинистом в Жлобине получал 2500 рублей, а в Могилеве работая бригадиром по ремонту – 690!(смеется) В 4 раза меньше, ну никуда не денешься! Поработал бригадиром, мастером, технологом, потом начальником тех.отдела, потом зам. начальника депо, я паровоз знаю лучше, чем велосипед!

В 26 лет меня назначили начальником депо в городе Жлобин, где проработал 9 лет, а в 1960 году меня перевели в Брест. Дали квартиру на Карла Маркса, там были 2 дома «железнодорожных», с тех пор и живу здесь в Бресте!





В такой день хочу (3 июля – День Независимости) пожелать всем здоровья и сказать всем белорусам и особенно молодому поколению: «Надо любить родину, любить, не смотря ни на что, а что бы любить родину – надо завоевывать эту любовь! Надо работать, что бы в перспективе быть нужным своей родине!»

После стрижки Иван Семенович поблагодарил мастера, пообещал приходить в гости чаще. Мы сделали несколько памятных снимков, пожелали друг другу удачи и здоровья, после чего он отправился на получение очередной медали.