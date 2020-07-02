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Вопросы благоустройства и ремонта жилья преобладали на прямой линии Анатолия Маркевича в Кобрине

02.07.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел сегодня прямую телефонную линию с жителями Кобринского района. Наиболее актуальными оказались вопросы благоустройства и ремонта жилья, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы благоустройства и ремонта жилья преобладали на прямой линии Анатолия Маркевича в Кобрине

Вопросы благоустройства и ремонта жилья преобладали на прямой линии Анатолия Маркевича в Кобрине

На прямую линию дозвонилась жительница деревни Борки. Уже больше 30 лет она живет в доме, который находится на балансе местного хозяйства. По словам женщины, она не раз обращалась к специалистам с просьбой отремонтировать протекающую крышу, однако вопрос остался без ответа. Анатолий Маркевич попросил директора предприятия в течение двух недель устранить неполадки.

Вопросы благоустройства и ремонта жилья преобладали на прямой линии Анатолия Маркевича в Кобрине

Многодетная мать из Кобрина пожаловалась на сырость в квартире, отметив, что с такими же неудобствами столкнулись и ее соседи. Помощник Президента поручил представителям райисполкома обследовать дом. "Возможно, там проблемы с кровлей или вентиляцией. На следующей неделе у вас побывают специалисты и выяснят причину появления влаги. Они определят объем работ и финансирования, после этого будем думать об изыскании ресурсов на ремонт", - ответил он женщине.

От имени односельчан к Анатолию Маркевичу обратилась жительница деревни Октябрь. Она попросила содействия в ремонте одной из улиц. "Есть понимание с местными органами власти. Договариваемся в течение двух недель провести необходимую подсыпку улицы и прогрейдировать дорогу, чтобы люди и транспорт могли без проблем передвигаться", - сказал инспектор по Брестской области. Также сельчанка обратила внимание на недостаточную освещенность улиц. Анатолий Маркевич поручил райисполкому досконально изучить проблему.

Вопросы благоустройства и ремонта жилья преобладали на прямой линии Анатолия Маркевича в Кобрине

Возможностью задать свои вопросы сегодня воспользовались не только жители Кобрина и района. Также были звонки из Бреста, Барановичей и Пружанского района. "Если подытожить, большинство вопросов житейского характера, которые ежедневно волнуют людей и должны находиться в поле зрения местных властей. По каждой позиции мы согласовали действия. Не требующие особых финансовых изысканий постараемся решить более оперативно. Где нужно позаниматься проектно-сметной документацией или более глубоко изучить ситуацию, те обращения поставим на контроль. Заострим на них внимание при формировании районного бюджета на следующий год и обязательно решим", - подчеркнул помощник Президента.

По предварительной информации, следующую прямую телефонную линию Анатолий Маркевич проведет с жителями Барановичей и района.

Вопросы благоустройства и ремонта жилья преобладали на прямой линии Анатолия Маркевича в Кобрине

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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  Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел сегодня прямую телефонную линию с жителями Кобринского района. Наиболее...
 
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