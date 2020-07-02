На четырех пляжах Бреста ограничили купание детей из-за кишечной палочки

Источник материала: Виртуальный Брест

На четырех пляжах Бреста по результатам лабораторных исследований ограничено купание детей. Об этом Zarya.by сообщили в Брестском зональном ЦГиЭ.





Пробы воды на пляже «Центральный» (левый и правый берег р. Мухавец), «Восток» и на пляже по ул. Октябрьской Революции (гребной канал), которые были отобраны 27 июня, не соответствуют по микробиологическим показателям по кишечной палочке Е.coli.





Соответственно, в этих местах ограничено купание детей.





На водоемах будет проведен повторный отбор проб.