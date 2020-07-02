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«Молимся и верим»: дочь Анастасии Заворотнюк написала о маме

02.07.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Молимся и верим»: дочь Анастасии Заворотнюк написала о маме

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, Анна написала новый пост в Instagram.

Девушка поделилась переживаниями с подписчиками. Она отметила, что последние полтора года были очень сложными для нее. Она поняла, насколько может быть слабой и ранимой, а также как порой сложно управлять эмоциями.

Также девушка написала, что боятся за близких – это нормально. И у каждого свой путь, который необходимо преодолеть. «Дорогу осилит идущий», – резюмировала Анна.

На вопрос одного из подписчиков о состоянии ее мамы девушка ответила так: «Ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим».

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, Анна написала новый пост в Instagram. Девушка поделилась переживаниями с подписчиками. Она...
 
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