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Президент Беларуси: когда мы видим, что потомки рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась

02.07.2020 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно оно проходит под сводами Дворца Республики и открывает череду официальных мероприятий в честь главного государственного праздника нашей страны.

Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей»

Белорусы не стали нацией коллаборационистов даже в годы оккупации, белорусы стали нацией героев.

Президент Беларуси: когда мы видим, что потомки рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что в далеком 45-м белорусский народ отстоял свою независимость с оружием в руках, - это серьезный аргумент против любого вмешательства в жизнь страны. Но сегодня мало подхватить историческое знамя Победы отцов и дедов, гордо пронести его и передать детям. Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война, к сожалению, не закончилась. Она продолжается в культурной, информационной, политической, экономической сферах. В братской нам стране даже перешла в горячую фазу. А спустя время, уже в бывших республиках СССР привело к расколу в обществе.

Президент Беларуси: когда мы видим, что потомки рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась

Этот исторический опыт мы игнорировать не можем, поэтому любые попытки дискредитировать поколение победителей мы будем расценивать как посягательство на суверенитет, носителем которого является и белорусский народ. И нужно понимать, что потомки и идейные последователи тех, кто стоял по другую линию фронта, не оставят попытки переписать историю Второй мировой войны или предать ее забвению. Но мы просто не имеем права допустить это. Не имеем права во имя памяти тех, кто отдал жизнь за свободу белорусской земли, за наше сегодняшнее настоящее и будущее наших детей и внуков.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
 
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