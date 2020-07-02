Лукашенко поздравил Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию Российской Федерации

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что россияне своими голосами выразили единство с курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение исторической правды и традиционных ценностей.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем наши страны будут стратегическими союзниками, которые развивают взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram