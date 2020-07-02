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Лукашенко поздравил Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию Российской Федерации

02.07.2020 21:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию Российской Федерации

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает БЕЛТА.  

Белорусский лидер отметил, что россияне своими голосами выразили единство с курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение исторической правды и традиционных ценностей. 

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем наши страны будут стратегическими союзниками, которые развивают взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.

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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает БЕЛТА.  ...
 
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